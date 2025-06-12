14-летние воронежцы получили паспорта из рук губернатора Александра Гусева

В День России, 12 июня, губернатор Александр Гусев вручил паспорта 14-летним жителям Воронежа. Торжественная церемония прошла в Центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Она началась подзвуки музыки на площадке перед музеем у Вечного огня. Вдоль флагштоков выстроились кадеты Воронежского Михайловского кадетского корпуса, представители Юнармии, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» и мужской хор «ART"o’dox».
Перед ребятами с напутственными словами выступил ветеран боевых действий, заместитель руководителя Воронежского филиала фонда «Защитники Отечества» Леонид Пуссила. Затем участники церемонии возложили цветы к Вечному огню.
— Получая паспорт, вы становитесь полноправными гражданами нашей страны. Теперь вы официально вливаетесь в ряды громадного, мощного и успешного социума, который называется народом Российской Федерации. Ваша задача — продолжать хорошо учиться, осваивать будущую профессию, постигать жизнь. Очень важно закалять характер, воспитывать в себе лучшие гражданские чувства. Всё это вам необходимо, чтобы приносить пользу Родине и счастье близким людям, — сказал губернатор в обращении к молодежи.