14-летние воронежцы получили паспорта из рук губернатора Александра Гусева

— Получая паспорт, вы становитесь полноправными гражданами нашей страны. Теперь вы официально вливаетесь в ряды громадного, мощного и успешного социума, который называется народом Российской Федерации. Ваша задача — продолжать хорошо учиться, осваивать будущую профессию, постигать жизнь. Очень важно закалять характер, воспитывать в себе лучшие гражданские чувства. Всё это вам необходимо, чтобы приносить пользу Родине и счастье близким людям, — сказал губернатор в обращении к молодежи.