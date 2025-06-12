«Я просто посмотреть хотел!»: чем обернулась попытка провести нелегальные гонки в Иркутске

Госавтоинспекторы пресекли попытку проведения нелегальных гонок в Ленинском округе Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, информация о скоплении машин с явными нарушениями правил дорожного движения поступила патрульным во время рейда. Выяснилось, что водители направлялись на участок трассы Р-255 «Сибирь», чтобы устроить несанкционированные соревнования.
— На место оперативно выдвинулись четыре экипажа ДПС, которые не позволили гонкам начаться. Некоторые участники объяснили полицейским, что узнали о мероприятии из чата в мессенджере, — рассказывают в Госавтоинспекции.
Во время проверки инспекторы составили 23 административных протокола. Среди нарушений — управление незарегистрированными автомобилями, езда без номеров, тонировка и эксплуатация машин с неисправностями, запрещающими их использование.
При осмотре одного из авто полиция обнаружила признаки подделки идентификационного номера кузова. Автомобиль помещен на штрафстоянку, а владельцу грозит уголовная ответственность.
Напомним, ранее сибиряков потрясла трагедия — 17-летняя девушка погибла во время нелегальных гонок в Ангарске.