«Я просто посмотреть хотел!»: чем обернулась попытка провести нелегальные гонки в Иркутске

Госавтоинспекторы пресекли попытку проведения нелегальных гонок в Ленинском округе Иркутска. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, информация о скоплении машин с явными нарушениями правил дорожного движения поступила патрульным во время рейда. Выяснилось, что водители направлялись на участок трассы Р-255 «Сибирь», чтобы устроить несанкционированные соревнования.