Стали известны результаты ЦТ от 26 и 29 мая

«Сегодня стали известны результаты первых двух дней проведения централизованного тестирования от 26 и 29 мая, которые были совмещены с днями проведения централизованного экзамена. 26 мая в централизованном тестировании по профильным учебным предметам приняли участие 8 тыс. выпускников средних специальных учебных заведений и выпускников прошлых лет. 29 мая в централизованном тестировании по русскому и белорусскому языкам приняли участие 11,8 тыс. абитуриентов также из числа выпускников средних специальных учебных заведений и выпускников прошлых лет, в том числе 10,1 тыс. — по русскому языку, 1,7 тыс. — по белорусскому языку», — рассказали в пресс-службе.
Максимально возможный результат 100 баллов по государственным языкам удалось получить 58 абитуриентам, в том числе 46 — по русскому языку, 12 — по белорусскому языку. «Максимально возможный результат 100 баллов по профильным учебным предметам получили 100 абитуриентов, в том числе 57 — по иностранному языку, 16 — по математике. Средний тестовый балл по русскому языку составил 47,8 балла, по белорусскому языку — 48,9 балла, по истории Беларуси — 49,3 балла, по обществоведению — 56,1 балла», — проинформировали в ведомстве.
Абитуриенты, которые не смогли принять участие в ЦТ в основные сроки, смогут пройти его в резервные дни. В этом году резервными определены 19, 21 и 23 июня.
Получить информацию о результатах ЦТ, увидеть скан-копии своих работ, а также ознакомиться с верными ответами к заданиям экзаменационной (тестовой) работы абитуриенты могут в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.