Стали известны результаты ЦТ от 26 и 29 мая

«Сегодня стали известны результаты первых двух дней проведения централизованного тестирования от 26 и 29 мая, которые были совмещены с днями проведения централизованного экзамена. 26 мая в централизованном тестировании по профильным учебным предметам приняли участие 8 тыс. выпускников средних специальных учебных заведений и выпускников прошлых лет. 29 мая в централизованном тестировании по русскому и белорусскому языкам приняли участие 11,8 тыс. абитуриентов также из числа выпускников средних специальных учебных заведений и выпускников прошлых лет, в том числе 10,1 тыс. — по русскому языку, 1,7 тыс. — по белорусскому языку», — рассказали в пресс-службе.