ТриЧетыре: фестиваль в Волгограде перенесли на осень

12 июня 2025 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с молодёжью, в которой приняли участие около 60 человек. Диалог состоялся в амфитеатре на набережной, в молодёжном пространстве креативных индустрий «Волга».
На повестке дня стояли вопросы подготовки регионального молодёжного фестиваля #ТриЧетыре, который в этом году проходит в юбилейный год 80-летия Великой Победы. Мероприятие станет международным — свои заявки уже подали команды из дружественных стран.
Оргкомитет доложил о ходе подготовки: фестиваль пройдёт на шести ключевых локациях — от террас набережной до студенческого лагеря «Авангард» и Комсомольского сада. Для участников и гостей организуют более 70 развлекательных и образовательных площадок. Слоган фестиваля — «Семья. Родина. Победа» — отражает главные ценности общества.
Однако главным решением встречи стало перенесение фестиваля на осень, инициатива которого исходила от самой молодёжи. Участники встречи перечислили их сами: студентов в летнее время идёт сессия, и они вынуждены совмещать подготовку к экзаменам с организацией площадок; участники из муниципальных районов и городских округов не могут проводить мероприятия в своих населённых пунктах, так как заняты в фестивале; студенческие отряды, традиционно участвующие в организации, совпадают по срокам работы с фестивалем и не могут принять участие.
Идею поддержали все участники встречи — представители молодёжи, ректоры вузов и руководители колледжей. Также было отмечено, что новая дата проведения будет приурочена к Дню города.
— Я бы связал проведение фестиваля с Днем города, на мой взгляд, это важно. Все мероприятия будут связаны с молодёжью. Волгоград — город настоящего и будущего, — отметил Андрей Бочаров.