ТриЧетыре: фестиваль в Волгограде перенесли на осень

Однако главным решением встречи стало перенесение фестиваля на осень, инициатива которого исходила от самой молодёжи. Участники встречи перечислили их сами: студентов в летнее время идёт сессия, и они вынуждены совмещать подготовку к экзаменам с организацией площадок; участники из муниципальных районов и городских округов не могут проводить мероприятия в своих населённых пунктах, так как заняты в фестивале; студенческие отряды, традиционно участвующие в организации, совпадают по срокам работы с фестивалем и не могут принять участие.