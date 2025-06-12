Белгидромет назвал 2 города Беларуси, где доза радиации выше нормы

В Белгидромете сообщили, что по состоянию на 12 июня уровни мощности дозы гамма-излучения в Минске, Бресте и Гродно составили 0,10 мкЗв/час. В Витебске и Гомеле этот показатель достиг 0,11 мкЗв/час, а в Могилёве — 0,12 мкЗв/час. Это, по словам специалистов, «соответствует установившимся многолетним значениям.».
Для справки: обычный радиационной фон в нашей стране колеблется от 0,10 мкЗв/ч (10 мкР/ч) до 0,11−0,13 мкЗв/ч на Гомельщине и Могилёвщине.
Однако высокие уровни мощности дозы гамма-излучения были зафиксированы в пунктах постоянного контроля, которые расположены в зонах повышенного радиоактивного загрязнения, а именно:
- в Брагине — 0,48 мкЗв/час,
- в Славгороде — 0,18 мкЗв/час.