Белгидромет назвал 2 города Беларуси, где доза радиации выше нормы

Республиканский центр по гидрометеорологии и контролю радиоактивного загрязнения (Белгидромет) рассказал о том, как на сегодняшний день обстоит радиационная обстановка в Беларуси. По словам экспертов, в период с 5 по 12 июня она оставалась без изменений, однако в двух городах показатели оказались выше нормы.