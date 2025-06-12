Денис Паслер в День России возложил цветы к памятнику Ельцину

«У нас огромная многонациональная страна. И в этом наша сила и мощь. В единстве и сплоченности, в согласии и мире. Мы уважаем друг друга, чтим традиции и опираемся на трудовые и ратные подвиги предыдущих поколений. Вместе преодолеваем любые трудности, чтобы страна развивалась и крепла», — отметил в поздравлении уральцам господин Паслер.