Денис Паслер в День России возложил цветы к памятнику Ельцину

В церемонии приняли участие председатель заксобрания Людмила Бабушкина, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, депутаты, общественные деятели, представители Ельцин-центра.
День России отмечается в честь 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Ее подписал Борис Ельцин, будучи председателем Верховного Совета. Через год, 12 июня 1991 года, Борис Ельцин был впервые избран президентом России на всенародных прямых выборах.
«У нас огромная многонациональная страна. И в этом наша сила и мощь. В единстве и сплоченности, в согласии и мире. Мы уважаем друг друга, чтим традиции и опираемся на трудовые и ратные подвиги предыдущих поколений. Вместе преодолеваем любые трудности, чтобы страна развивалась и крепла», — отметил в поздравлении уральцам господин Паслер.