В День России Самарская область передала военным технику и экипировку

12 июня на СВО отправили дроны, системы РЭБ и 250 комплектов современного обмундирования.
12 июня, в День России, Самарская область передала военным крупную партию помощи. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что техника и снаряжение уже направлены бойцам 2-й гвардейской армии и подразделениям Росгвардии.
Для росгвардейцев подготовили 250 комплектов современной экипировки, созданной с использованием новейших материалов. Она защитит бойцов в любых погодных условиях во время выполнения задач в зоне СВО.
Также военные получили технические средства:
БПЛА, в том числе ударные дроны Дополнительные комплектующие Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как отметил губернатор, помощь формируется по запросам командиров и отправляется регулярно. «Это вклад тыла в общую Победу», — написал в личном телеграм-канале Федорищев.
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