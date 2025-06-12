А вы думали, не успеют. Временный сад в Кронштадте всё же разбили ко Дню России

Напомним, торги на организацию сада-трансформера на Якорной площади Центр комплексного благоустройства объявлял в несколько этапов, общая стоимость составила около 35 млн рублей. Однако подрядчика по ним так и не выбрали — была лишь одна заявка, да и та не соответствовала требованиям. После этого появились сомнения, что сад откроют 12 июня, как обещал Смольный.
Несмотря на это, сад почти готов. Очертаниями он сейчас почти целиком повторяет ту концепцию, которая была приложена к торгам, — с яблонями, боярышником, туей, елями, гортензией (зацветут в июле ко Дню Военно-Морского флота), березой повислой, летниками. Плюс, по данным «Фонтанки», 12 лип. Всё это в кашпо и в окружении малых архитектурных форм. «Фонтанка» спросила у комблага, чьими силами в итоге выполнялись работы.
Обновление: по данным комитета, подрядчик — компания «БалтСтрой», стоимость контракта — 42,9 млн рублей.
Напомним, сад простоит до осени, в октябре его надо демонтировать.
В 2025 году в городе разбили сады-трансформеры на Исаакиевской площади, Университетской набережной, Московской площади. «Фонтанка» рассказывала и показывала, что происходит с деревьями из таких садов, когда их пересаживают по окончании сезона.