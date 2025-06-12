А вы думали, не успеют. Временный сад в Кронштадте всё же разбили ко Дню России

Напомним, торги на организацию сада-трансформера на Якорной площади Центр комплексного благоустройства объявлял в несколько этапов, общая стоимость составила около 35 млн рублей. Однако подрядчика по ним так и не выбрали — была лишь одна заявка, да и та не соответствовала требованиям. После этого появились сомнения, что сад откроют 12 июня, как обещал Смольный.