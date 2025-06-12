Минюст Беларуси исключил предоплату за оказание риелторами услуг по найму жилья. Подробности озвучил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов, пишет БелТА.
— Еще один шаг, направленный на защиту интересов граждан, — исключение предоплаты за оказание услуг по найму жилья. В этом случае клиентами выступают молодые люди, которые не имеют жилья, студенты, жалобы от которых поступают в Минюст, — пояснил представитель Министерства юстиции.
По словам Старовойтова, оплачивать указанную услугу потребители будут только после того, как для них подберут квартиру. Вместе с тем он добавил, что в Беларуси сохраняется действующий подход, связанный с запретом оплаты одной и той же риелторской услуги, которая оказывается риелторской организацией в отношении одного и того же объекта недвижимости, обеими сторонами сделки с данным объектом.
— То есть законом четко зафиксировано, что риелторская организация может оказывать риелторские услуги только одной стороне сделки с объектом недвижимого имущества, — пояснил специалист.
Замминистра юстиции отметил, что цель сохранения указанного подхода состоит в решении проблемы понуждения потенциальных покупателей к заключению договоров на оказание им услуг и взимание одной и той же риелторской организацией двойной оплаты как с покупателя, так и с продавца.
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