Минюст Беларуси исключил предоплату за оказание риелторами услуг по найму жилья

По словам Старовойтова, оплачивать указанную услугу потребители будут только после того, как для них подберут квартиру. Вместе с тем он добавил, что в Беларуси сохраняется действующий подход, связанный с запретом оплаты одной и той же риелторской услуги, которая оказывается риелторской организацией в отношении одного и того же объекта недвижимости, обеими сторонами сделки с данным объектом.