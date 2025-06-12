Российский летчик Литвинов назвал вероятную причину крушения самолета в Индии

В социальных сетях также распространилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета. На опубликованных кадрах можно увидеть, как крупный пассажирский авиалайнер, не успев набрать высоту после взлета, медленно падает в лесополосу вблизи заселенного района города.