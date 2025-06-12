Российский летчик Литвинов назвал вероятную причину крушения самолета в Индии

Российский летчик 1-го класса, капитан А-32 Андрей Литвинов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал вероятную причину крушения самолета авиакомпании Air India на западе Индии.
По его словам, какие-либо выводы делать пока рано, авиакатастрофа произошла недавно.
— Судя по кадрам, Boeing очень плавно планировал, а потом начал падать. Скорее всего, произошли потеря тяги и отказ двигателя сразу после взлета, — считает эксперт.
Несмотря на свои предположения, пилот призвал ждать первых официальных заключений.
— Пусть разбираются и в ближайшие дни объявят точную причину крушения. Но, судя по видео, видно, что это потеря тяги, — подытожил Литвинов.
О авиакатастрофе стало известно утром 12 июня. Самолет следовал в Лондон и был заправлен большим количеством топлива, что могло усилить взрыв при столкновении с землей.
В социальных сетях также распространилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета. На опубликованных кадрах можно увидеть, как крупный пассажирский авиалайнер, не успев набрать высоту после взлета, медленно падает в лесополосу вблизи заселенного района города.