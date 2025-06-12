От дождей к солнцу: погода в Беларуси начнет налаживаться к выходным

«В настоящее время погоду вряд ли можно назвать летней. Большая часть территории страны прикрыта плотными облаками, время от времени идут дожди, температурный фон отстает от климатической нормы, а порывистый северо-западный ветер делает ситуацию еще более дискомфортной. Однако есть и хорошая новость: уже в ближайшие сутки погода начнет улучшаться, и в стране станет теплее», — рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 13 июня, под влиянием неустойчивой воздушной массы дожди пройдут еще на большей части территории страны, правда, они уже будут кратковременными, местами прогремят грозы. Утром и днем на большей части территории будет усиливаться ветер с порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7−13 градусов тепла, на середину дня столбики термометров поднимутся до отметок плюс 17−22 градуса.
В субботу свое влияние на территорию Беларуси распространит область повышенного атмосферного давления, поэтому в большинстве районов будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны, где в неустойчивой воздушной массе будут развиваться кучево-дождевые облака, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами по западу возможен слабый туман. Днем в некоторых районах по Могилевской области еще сохранится сильный порывистый ветер 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, днем — плюс 18−24.
«Воскресенье порадует жителей Беларуси прекращением осадков и повышением температуры воздуха до 20−26 градусов. Но теплее всего будет в понедельник, когда воздух по стране прогреется до плюс 21−28. При этом осадки в большинстве районов по-прежнему маловероятны, лишь днем по западу страны, где начнет сказываться влияние очередного фронтального раздела, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. В дальнейшем атмосферное давление продолжит падать, увеличится количество облаков, а фронтальные разделы принесут новые порции дождей. При этом температурный фон вновь понизится», — отметили в Белгидромете.
В воскресенье, 15 июня, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах страны возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7−13 выше нуля, днем — плюс 20−26 градусов.
В основном без осадков будет и в понедельник, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью ожидается плюс 7−14 градусов. Днем будет 21−28 градусов.
Во вторник, 17 июня, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. Ночью и утром в некоторых районах снова обещают слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 8 до 15 градусов. Днем будет 17−24 градуса выше нуля.
В среду, 18 июня, местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем ожидаются грозы. Ночью и утром в некоторых районах не обойдется без слабого тумана. Температура воздуха ночью составит плюс 7−13 градусов, днем — 16−23 градуса.