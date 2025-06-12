От дождей к солнцу: погода в Беларуси начнет налаживаться к выходным

«Воскресенье порадует жителей Беларуси прекращением осадков и повышением температуры воздуха до 20−26 градусов. Но теплее всего будет в понедельник, когда воздух по стране прогреется до плюс 21−28. При этом осадки в большинстве районов по-прежнему маловероятны, лишь днем по западу страны, где начнет сказываться влияние очередного фронтального раздела, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. В дальнейшем атмосферное давление продолжит падать, увеличится количество облаков, а фронтальные разделы принесут новые порции дождей. При этом температурный фон вновь понизится», — отметили в Белгидромете.