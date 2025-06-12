Нужно ли мыть бананы? Эксперт дала однозначный ответ

Даже если вы не едите кожуру, бананы перед употреблением необходимо мыть, предупредила в разговоре с NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, грязь, бактерии и химикаты с поверхности фрукта могут попасть на мякоть через руки или нож, что способно привести к кишечным расстройствам и даже серьезным инфекциям.