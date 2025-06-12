Нужно ли мыть бананы? Эксперт дала однозначный ответ

Даже если вы не едите кожуру, бананы перед употреблением необходимо мыть, предупредила в разговоре с NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, грязь, бактерии и химикаты с поверхности фрукта могут попасть на мякоть через руки или нож, что способно привести к кишечным расстройствам и даже серьезным инфекциям.
— Казалось бы, зачем мыть то, что не едят? Но при очистке немытого банана все вредные вещества с кожуры переносятся на мякоть. Это касается не только бананов, но и других фруктов, которые чистят перед едой — апельсинов, киви и прочих, — пояснила специалист.
Эксперт отметила, что на кожуре могут оставаться пестициды, консерванты, воск для сохранения свежести, а также опасные бактерии, включая кишечную палочку. В худшем случае это может привести даже к заражению паразитами. Поэтому простое ополаскивание фруктов под проточной водой поможет избежать потенциальных проблем со здоровьем.