В Омской области отмечен рост количества детей с инвалидностью

Также в докладе указаны основные классы заболеваний, поспособствовавших возникновению детской инвалидности в период 2022—2023 годов. Исходя из приведенных цифр, первое место заняли психические расстройства: их доля составила 43,5% от всех заболеваний, обусловивших возникновение инвалидности у омских детей. На втором месте — врожденные аномалии с долей в 15,2%. Третье место заняли болезни нервной системы — их доля составила 15,0% от всех заболеваний, приведших к инвалидности.