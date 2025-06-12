В Омской области отмечен рост количества детей с инвалидностью

В докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Омской области в 2024 году», подготовленном 1 июня Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, прослеживается рост инвалидности среди омских детей.
«В Омской области за последние 3 года уровень инвалидности среди детей (от 0 до 17 лет) — имеет умеренную тенденцию к росту. Среднемноголетний темп роста равен 4,2%. В 2023 году показатель инвалидности составил 2314,2 на 100 тысяч соответствующего населения, что на 6,3% выше показателя предыдущего года», — сообщается в докладе ведомства.
Также в докладе указаны основные классы заболеваний, поспособствовавших возникновению детской инвалидности в период 2022—2023 годов. Исходя из приведенных цифр, первое место заняли психические расстройства: их доля составила 43,5% от всех заболеваний, обусловивших возникновение инвалидности у омских детей. На втором месте — врожденные аномалии с долей в 15,2%. Третье место заняли болезни нервной системы — их доля составила 15,0% от всех заболеваний, приведших к инвалидности.