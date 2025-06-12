Вода отступает с дачных участков в Ленобласти. Спасатели поехали и убедились в этом лично

«Сейчас спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно находятся в деревне Выра, где 10 июня поднялся уровень воды в реке Оредеж, подтопления жилых объектов нет», — говорится в сообщении.
Накануне «Фонтанка» писала, что из-за сильных ливней в пяти районах Ленинградской области подтоплены садовые участки и дома. В частности, заливало жителей СНТ из Кобринского массива. В него входят СНТ «Бригантина-2», «Кобринское», «Звездное» и с десяток других.
Аварийно-спасательная служба даже предложила жителям эвакуироваться.
Такие сильные ливни в регион принес циклон «Вейт». Как сообщал портал 47news, только за первые сутки к вечеру 9 июня в Ленобласти выпало 86% от месячной нормы осадков.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что климат меняется, это приводит к увеличению объема осадков и стихийным бедствиям. Населенные пункты должны готовиться к негативным сценариям.