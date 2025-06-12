Вода отступает с дачных участков в Ленобласти. Спасатели поехали и убедились в этом лично

Накануне «Фонтанка» писала, что из-за сильных ливней в пяти районах Ленинградской области подтоплены садовые участки и дома. В частности, заливало жителей СНТ из Кобринского массива. В него входят СНТ «Бригантина-2», «Кобринское», «Звездное» и с десяток других.