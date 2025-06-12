Максимальный балл на ЦТ получили 158 человек

В эти дни испытание сдавали выпускники колледжей и те, кто окончил школу раньше.
ЦТ 26 мая проходило по профильным учебным предметам, участие в нем приняло порядка 8 тысяч человек. Тестирование 29 мая было организовано по русскому и белорусскому языкам, его сдали 11,8 тысячи абитуриентов.
Максимальный балл по государственным языкам (100) получили 58 абитуриентов. Из них 46 человек сдавали русский язык, 12 — белорусский.
Стобалльниками по профильным предметам стали 100 абитуриентов, больше всего по иностранному языку — 57 человек.
Самый высокий средний тестовый балл зафиксирован по обществоведению — 56,1. По истории Беларуси он составил 49,3, по белорусскому языку — 48,9, по русскому — 47,8.
Напомним, что выпускники школ 2025 года сдавали централизованный экзамен (ЦЭ) 26 и 29 мая. ЦТ они писали 2 и 5 июня, результаты будут опубликованы в ближайшие дни.
Те, кому не удалось принять участие в ЦТ в основные сроки, смогут пройти его в резервные дни — 19, 21 и 23 июня.