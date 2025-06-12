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SHAMAN назвал главным соперником на «Интервидении» самого себя

Заслуженный артист РФ, автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), представляющий Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение-2025», заявил 12 июня «Известиям», что он сам является своим главным соперником не только на конкурсе, но и в жизни.

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Источник: РИА "Новости"

«Это самая главная конкуренция, самое главное, если хотите, внутренне сражение, битва, поединок», — сказал он на церемонии запуска часов обратного отсчета до финала музыкального соревнования.

По словам артиста, любовь является главным посылом песни «Прямо по сердцу», с которой он будет представлять Россию на конкурсе.

В Москве на Манежной площади ранее в четверг запустили обратный отсчет до международного музыкального конкурса «Интервидение». До начала песенного конкурса, который пройдет 20 сентября на «Live Арене» в столице России, осталось 100 дней. Президент России Владимир Путин в телеграмме в адрес участников церемонии запуска часов отметил, что «Интервидение-2025» будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей.

В пресс-службе конкурса также огласили полный список стран — участниц «Интервидения-2025», в который вошли 20 государств: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.