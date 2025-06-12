SHAMAN назвал главным соперником на «Интервидении» самого себя

В Москве на Манежной площади ранее в четверг запустили обратный отсчет до международного музыкального конкурса «Интервидение». До начала песенного конкурса, который пройдет 20 сентября на «Live Арене» в столице России, осталось 100 дней. Президент России Владимир Путин в телеграмме в адрес участников церемонии запуска часов отметил, что «Интервидение-2025» будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей.