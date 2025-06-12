В Сочи расцвел опасный куст

Вечнозеленый кустарник олеандр, известный своими красивыми цветами белого, розового или малинового оттенков, сейчас в самом разгаре цветения на улицах Сочи. Десятки улиц города украшены этим эффектным растением, радующим глаз своим пышным цветением и приятным ароматом.
Однако медики предупреждают: несмотря на всю привлекательность, подходить к олеандру слишком близко не стоит. Все части растения, особенно белый сок, содержат опасные для здоровья токсины. При контакте с кожей и слизистыми, а тем более при попадании внутрь, эти токсины могут вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой и центральной нервной системой.
«Мы настоятельно рекомендуем избегать близкого контакта с олеандром, особенно детям и домашним животным,» — комментирует ситуацию врач-токсиколог городской больницы № 4 Сочи, Иван Петров. — Любое прикосновение к растению, особенно к поврежденным листьям или стеблям, требует тщательного мытья рук с мылом.".
Власти города призывают жителей и гостей Сочи быть бдительными и осторожными, наслаждаясь красотой цветущего олеандра на безопасном расстоянии.