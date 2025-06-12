В Сочи расцвел опасный куст

Однако медики предупреждают: несмотря на всю привлекательность, подходить к олеандру слишком близко не стоит. Все части растения, особенно белый сок, содержат опасные для здоровья токсины. При контакте с кожей и слизистыми, а тем более при попадании внутрь, эти токсины могут вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой и центральной нервной системой.