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В Перми обновляют городские парки и скверы

В краевой столице продолжаются работы по благоустройству парков и скверов.

Как создавалась новая Россия

В краевой столице продолжаются работы по благоустройству парков и скверов. Они рассчитаны до 30 сентября. Основные виды работ — замена покрытия дорожек, обновление газонов, установка антивандальных элементов благоустройства, ремонт освещения.

Так, в сквере Журналистов на Уинской работы начались с демонтажа и подготовки оснований под новые покрытия. Кроме нового покрытия, здесь планируются сцена и спортплощадка с тренажерами. А сквер возле Гознака уже готовится к открытию. Здесь идет обустройство газонов и цветников.