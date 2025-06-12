В Перми обновляют городские парки и скверы

Так, в сквере Журналистов на Уинской работы начались с демонтажа и подготовки оснований под новые покрытия. Кроме нового покрытия, здесь планируются сцена и спортплощадка с тренажерами. А сквер возле Гознака уже готовится к открытию. Здесь идет обустройство газонов и цветников.