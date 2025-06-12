Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025 года. Подробности озвучили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, передает БелТА.
Синоптики отмечают, что погода в Беларуси уже с пятницы начнет улучшаться и станет теплее. Вместе с тем 13 июня прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Утром и вечером ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В ночное время будет от +7 до +13 градусов, в днем — от +17 до +22 градусов.
В субботу, 14 июня, осадков не прогнозируются. Кратковременные дожди возможны только по юго-восточной части Беларуси. В ночные и утренние часы возможен туман. Синоптики предупреждают, что днем в некоторых районах по Могилевской области сохранится сильный порывистый ветер от 15 до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +8 до +14 градусов. Днем прогнозируется от +18 до +24 градусов.
«Воскресенье порадует жителей Беларуси прекращением осадков и повышением температуры воздуха до 20−26 градусов. Но теплее всего будет в понедельник, когда воздух по стране прогреется до плюс 21−28», — уточнили в Белгидромете.
Согласно прогнозу синоптиков, осадки будут маловероятны в большинстве районов Беларуси. Лишь в дневные часы по западу возможны кратковременные дожди и грозы.
Тем временем белорусы узнали, что можно и нельзя делать в пятницу 13-го.
Кстати, в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.
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