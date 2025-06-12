Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025

Синоптики отмечают, что погода в Беларуси уже с пятницы начнет улучшаться и станет теплее. Вместе с тем 13 июня прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Утром и вечером ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В ночное время будет от +7 до +13 градусов, в днем — от +17 до +22 градусов.