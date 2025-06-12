Американский аниматор с корнями из Самарской области работает над полнометражным мультфильмом «Джек и бобовое зернышко»

Эти его качества раскрылись во время работы над сериалом «WondLa», в котором восторженный подросток по имени Ева, выросшая в высокотехнологичном подземном бункере, ищет других людей на Земле, захваченной инопланетянами. «WondLa» — это красочная история о силе надежды и вере в себя даже в самые трудные времена. Изумительная, потрясающая графика мультсериала, в котором инопланетяне и живые существа имеют уникальный дизайн, создает яркий и запоминающийся фантастический мир. При этом зрителя не просто развлекают, но и заставляют задуматься о важном: экологии, дружбе, взаимопомощи.