Американский аниматор с корнями из Самарской области работает над полнометражным мультфильмом «Джек и бобовое зернышко»

Аниматор с самарскими корнями поработал на студии, выпустившей «Симпсонов», «Футураму» и «Губку Боба Квадратные Штаны», а сейчас на американской анимационной студии Skydance Animation работает над созданием полнометражного анимационного фильма «Джек и бобовое зернышко».
Алексей Введенский — частый гость города Тольятти. Здесь жил его дед, Вислин Михаил Гаврилович, директор крупнейшего зернового хозяйства тогда еще Советского Союза. Отсюда родом его прадед Вислин Гаврила Васильевич, работал трактористом, имел бронь, но пошел на фронт добровольцем и погиб в первые месяцы войны. Его пра-прадед, Василий Тимофеевич Вислин, родом из крепостных крестьян Большой Глушицы Самарской губернии. На Самарской земле Алексей черпал вдохновение для своих первых работ.
ТЭФИ за «Простоквашино».
Российской публике имя режиссера Алексея Введенского стало широко известно в 2021-м, когда эпизод «Доить или не доить» сериала «Простоквашино» студии «Союзмультфильм» был признан профессиональным жюри «ТЭФИ- KIDS» лучшим анимационным сериалом года. Принеся на «Простоквашино» западные методы и технологии производства сериалов, научив коллег по цеху некоторым технологическим ноу-хау и западным стандартам производства, Введенский тем самым помог в дальнейшем выдерживать сроки выхода очередных серий и поднять художественный уровень сериала: этот успешный проект продолжается и в наше время, в свет вышел уже шестой сезон.
После «Простоквашино» Алексей продолжил совместную работу с «Союзмультфильмом» — одним из результатов стал яркий короткометражный мультфильм «Вовка и зима в Тридевятом царстве» по мотивам классических советских картин о мальчике Вовке, не желавшем трудиться и мечтающем о «сказочной жизни». Картина Алексея Введенского вышла на экраны в канун 2022 года и получила высокую оценку критиков.
«That’s my boy».
Здесь самое время вспомнить еще об одном, более раннем мультфильме — выпускной работе Алексея. Короткометражный анимационный фильм «That’s my boy» Введенского был показан в театре Сэмюэля Голдвина вместе с другими работами выпускников Калифорнийской школы искусства CalArts, — такой чести удостоены лишь лучшие из лучших выпускников. Ведь в театре Голдвина находится штаб-квартира Академии кинематографических искусств, здесь же проходит ежегодная церемония вручения премии «Оскар»! Успех «That’s my boy» не заставил себя ждать: анимационный фильм был показан на фестивалях «Spark Animation» и «Pixel Vienna Animation Festival».
Алексея Введенского заметили и пригласили работать на студию «Rough Draft Studios». Она знаменита такими сериалами, как «Симпсоны» и «Футурама», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Самурай Джек». Введенский работал над сериалом «Разочарование» в качестве сторибордиста — художника раскадровки. Сторибордист — это руки режиссера, он воплощает в жизнь фильм, который режиссер создает в голове. Талантливый сторибордист — находка для успешного проекта.
Техника, талант и креатив. Голливудская страница.
Профессионализм и талант Алексея повлияли на его дальнейшую судьбу: в 2022 году его пригласили на студию «Skydance Animation». Сразу после подписания нового контракта Введенский включился в работу над сериалом «WondLa» (на российских стримингах — УдивЛа, вышло два сезона — ред.). Алексей обладает большим потенциалом, в его активе работа с коротким и длинным метром, сериалами, над проектами 2D и 3D, разнообразие анимационных проектов и техник. Введенский объединил в себе сильные стороны американской и российской школ анимации, мыслит креативно и нестандартно.
Эти его качества раскрылись во время работы над сериалом «WondLa», в котором восторженный подросток по имени Ева, выросшая в высокотехнологичном подземном бункере, ищет других людей на Земле, захваченной инопланетянами. «WondLa» — это красочная история о силе надежды и вере в себя даже в самые трудные времена. Изумительная, потрясающая графика мультсериала, в котором инопланетяне и живые существа имеют уникальный дизайн, создает яркий и запоминающийся фантастический мир. При этом зрителя не просто развлекают, но и заставляют задуматься о важном: экологии, дружбе, взаимопомощи.
«Сериал потрясающий на каждом уровне! — говорит Бобс Ганнауэй, он же исполнительный продюсер проекта. — Каждый член нашей команды стремился к совершенству. Благодаря творческой поддержке руководства “Skydance Animation” мы смогли создать нечто, чем все мы очень гордимся… Сложность персонажей, масштаб мира, глубина повествования и качество делают этот сериал единственным в своем роде». Членом большой творческой команды является Алексей Введенский, выпускник одной из самых почитаемых в мире школ анимации — Калифорнийского института искусства CalArts.
Сейчас Введенский вместе с коллективом студии «Skydance Animation» работает над созданием полнометражного анимационного фильма «Джек и бобовое зернышко». Но это уже, как говорится, совсем другая история…