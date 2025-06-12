Средняя зарплата в Башкирии в первом квартале 2025 года почти достигла 69 тысяч рублей

Лидером по уровню доходов остается сфера добычи полезных ископаемых со средней зарплатой 103 832 рубля, несмотря на снижение на 9,2% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 высокооплачиваемых отраслей также вошли финансовая и страховая деятельность (96 494 рубля, +11,8%), информационные технологии и связь (95 493 рубля, +5,7%), профессиональная и научная деятельность (86 136 рублей, +1,6%) и обрабатывающие производства (80 690 рублей, +11,9%).