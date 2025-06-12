Петербургский «Зенит», «Щелкунчик», «Пионеры», «Трамвай» и «Белый медведь» прошагали на Фестивале цветов в Петропавловской крепости.

Между первой и второй платформной также шел строй военных. А потом настроение сразу поменялось на музыкальную и танцевальную платформу «Рио-де-Жанейро». Артисты вышли на ходулях и в костюмах фламинго, также промаршировали и циркачи. После последовала платформа ленинградского зоопарка, украшенная множеством ярких сочных цветов. На ней также размещался символ зоопарка — белый медведь, но, к счастью, ненастоящий, с ним соседствовал огромный жираф. Конечно, была и актриса в шикарном костюме, а по бокам шли девочки в платьицах. Юбилей — 160-летие Ленинградского зоопарка послужило вдохновением для создания одноименной платформы.