Петербургский «Зенит», «Щелкунчик», «Пионеры», «Трамвай» и «Белый медведь» прошагали на Фестивале цветов в Петропавловской крепости.

В Санкт-Петербурге 12 июня шумно и весело отмечают День России. В Петропавловской крепости десятки гостей и жителей города на Неве пришли на «Международный фестиваль цветов». Полюбоваться удивительными цветочными композициями, а также запечатлеть шесть масштабных платформ пришли и журналисты «МК в Питере» Камилла Латыпова и Валерия Бянкина.
По словам наших корреспондентов, люди стали приходить заранее и подошли вплотную к ограде. В ожидании праздника они провели не так уж и долго.
Пока колонна только готовилась маршировать, одна из дам-фонарей потеряла свой фонарик. К счастью, ей его галантно вручил джентльмен — еще один участник фестиваля.
Возле начала выстроились в ряд яркие и красочные повозки с лошадьми, а еще флористы со своими цветочными композициями.
Из специально оборудованной машины громкий и приятный женский голос объявил всем о платформах и участниках бала цветов.
Открывали парад красавцы-офицеры-музыканты, шагающие строго нога в ногу. За ними последовала первая композиция — Поезд Победы. Впечатляющая платформа была украшена цветами, на инсталляции стояла невероятной красоты женщина в военной форме. По бокам поезд сопровождали пары, молодежь-комсомольцы. Платформа «Майский вальс» была изготовлена в честь 80-летия Великой Победы и Года Защитника Отечества в России. Инсталляцию посвятили возвращению воинов-победителей домой.
Между первой и второй платформной также шел строй военных. А потом настроение сразу поменялось на музыкальную и танцевальную платформу «Рио-де-Жанейро». Артисты вышли на ходулях и в костюмах фламинго, также промаршировали и циркачи. После последовала платформа ленинградского зоопарка, украшенная множеством ярких сочных цветов. На ней также размещался символ зоопарка — белый медведь, но, к счастью, ненастоящий, с ним соседствовал огромный жираф. Конечно, была и актриса в шикарном костюме, а по бокам шли девочки в платьицах. Юбилей — 160-летие Ленинградского зоопарка послужило вдохновением для создания одноименной платформы.
Третью платформу встретили сначала оркестром военно-морского флота в белых костюмах. Эта удивительная, красивая и памятная колонна называлась «Крейсера Аврора». Отмети, что в 2025 году исполнится 125 лет со дня спуска на воду крейсера «Аврора». За крейсером проследовал оркестр.
Создатели четвертой платформы вдохновлялись 185-летием со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Флористы создали дивную и образную цветочную инсталляцию «Щелкунчик». Корреспонденты «МК в Питере» остались в восторге, ведь оркестр сыграл эту легендарную композицию!
Чтобы зрители могли немного «остыть» от огромных ярких платформ, за колоннами пускали не только оркестры, но и украшенные белыми, красными, розовыми, желтыми, зелеными цветами повозки с лошадьми.
Пятую платформу петербуржцы встретили с девушками на высоченных ходулях, артистки изображали ростральные колонны. По словам организаторов, цветочная композиция «Петербургский трамвай» воплощает в себе образ детства, радости. Цветы подсолнухов ярко выделялись и привлекали внимание, а дети надели форму пионеров.
Внезапно прямо посреди парада вертолет решил приземлиться на площадку. Пришлось остановить шествие на несколько минут. Ветер сдувал песок и листья на толпу людей, в то время как они долго ждали под солнцем парада цветов. Но вертолеты оказались не частью представления, а просто элементом туристического маршрута. За 7 тысяч рублей любой желающий может полетать на них в любое время.
Финальная и самая масштабная платформа впечатлила своими размерами и цветовыми акцентами. В основу креативной идеи заложили столетие «Зенит» петербургского футбольного клуба «Зенит». Кубок, львы, символы, россыпь голубых цветов и необычных веток сделали эту платформу просто незабываемой. Завершить эффектное шоу помогла колонна детей, которая пела гимн «Зенита» и несла огромный футбольный мяч.