Не должна превышать габариты: в Третьяковскую галерею в Калининграде не пустили маму с коляской

Маму с коляской не пустили в Третьяковскую галерею в Калининграде. Об этом «Клопс» рассказала женщина в четверг, 12 июня.
Мама хотела погулять с детьми в музее, а в итоге сотрудники музея сказали, что нельзя с колясками. «Мы отстояли очередь, а в итоге нас не пропустили. Очень обидно! Подбежал мужчина и начал объяснять, что с коляской можно гулять только на первом этаже. Но потом подошёл ещё один, и сказал, что только с ребёнком на руках можно гулять», — говорит женщина.
По словам мамы, гулять по музею с ребёнком на руках физически в крайней степени неудобно. «Я ещё специально взяла коляску без лишних сумок и багажника, чтобы можно было осмотреть при необходимости. Честно говоря, я впервые в такой ситуации, как-то уж сильно обидно», — говорит женщина.
Согласно правилам посещения Третьяковской галереи, родители вправе использовать прогулочную детскую лёгкую коляску-трость. «Габариты которой не превышают 100*50*50 см., а вес — 10 кг. Коляска должна быть полностью просматриваемой и свободной от сумок, аксессуаров, дополнительного оборудования и элементов (включая крышу, корзину (“дно”) для вещей)», — говорится на сайте музея.
В пресс-службе музея пояснили «Клопс», что коляска должна не превышать определённые габариты, чтобы не мешать другим посетителям.
У нас сегодня очень большой поток посетителей, места мало — загрузка в музее максимальная. В связи с этим по возможности просим оставлять коляски на входе. Но если это невозможно, мы всегда готовы войти в положение. Наши администраторы готовы решить любую проблему оперативно.
Третьяковскую галерею за первую половину дня уже посетило более полутора тысяч гостей. «Мы рады всем посетителям и стараемся организовать визит гостей максимально комфортным. Администраторы музея и прочие службы всегда на связи и готовы оперативно оказать помощь. Просим заранее планировать свой визит в музей, покупать билеты на сайте и ознакомиться с правилами посещения», — сказали в музее.