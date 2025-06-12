Не должна превышать габариты: в Третьяковскую галерею в Калининграде не пустили маму с коляской

Мама хотела погулять с детьми в музее, а в итоге сотрудники музея сказали, что нельзя с колясками. «Мы отстояли очередь, а в итоге нас не пропустили. Очень обидно! Подбежал мужчина и начал объяснять, что с коляской можно гулять только на первом этаже. Но потом подошёл ещё один, и сказал, что только с ребёнком на руках можно гулять», — говорит женщина.