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Глеб Никитин и Юрий Арсентьев вручили паспорта юным нижегородцам 12 июня

Торжественное мероприятие состоялось в День России.

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Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев вручили паспорта юным нижегородцам в День России. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, торжественное мероприятие прошло в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Свои документы получили школьники Нижнего Новгорода, Дзержинска, Шахуньи и некоторых других муниципальных округов.

— Я искренне надеюсь, что сам факт вручения этого важнейшего документа на главной площади города дополнительно мотивирует вас, чтобы стать настоящими гражданами, патриотами и созидателями своей страны.

отметил Глеб Никитин

Нижегородцы, которые получили паспорта на площади Минина, являются отличниками в учебе, юными журналистами, волонтерами Победы, а также активистами молодежных поисково-спасательных отрядов.

Кроме того, школьникам вручили брошюры с текстом Конституции Российской Федерации и подарки. Добавим, что за три года в торжественной обстановке свой первый паспорт получили 7000 нижегородцев.