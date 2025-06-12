В Самаре открыли мемориальную доску Герою социалистического труда Парфирию Теплякову

Парфирий Данилович родился в 1917 году в селе Яблоневый Овраг. В 15 лет выучился на шофера, во время войны работал в тылу, а затем участвовал в боевых действиях. В 1948 году он получил звание Героя Социалистического Труда за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве.