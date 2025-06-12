В Самаре открыли мемориальную доску Герою социалистического труда Парфирию Теплякову

11 июня в Октябрьском районе Самары торжественно открыли мемориальную доску Герою Социалистического Труда Парфирию Теплякову. Памятный знак разместили на фасаде дома по проспекту Ленина, 16, где ветеран жил до своей смерти в 2010 году.
На церемонии присутствовали глава района Сергей Радько, председатель городской думы Алексей Дёгтев, родственники Теплякова и ученики школы № 41.
Парфирий Данилович родился в 1917 году в селе Яблоневый Овраг. В 15 лет выучился на шофера, во время войны работал в тылу, а затем участвовал в боевых действиях. В 1948 году он получил звание Героя Социалистического Труда за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве.
«Эта доска память не только о Парфирии Даниловиче, но и о всех тружениках, которые ковали победу в тылу», — отметил Сергей Радько.
Авторами мемориальной доски стали скульптор Иван Мельников и архитектор Сергей Тандыкин. В завершение церемонии участники возложили цветы к новому памятному знаку.
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