Горячая вода — приоритет номер один: Глава Ростова проконтролировал ход аварийных работ 12 июня

В четверг, 12 июня, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин посетил аварийный участок теплосети на улице Еременко, где из-за повреждения магистрали без горячей воды остаются 20 многоквартирных домов.
На месте градоначальник заслушал доклад руководителя «Теплокоммунэнерго» Дениса Подгайнова, который пояснил, что дефект на трубопроводе, эксплуатируемом с 2008 года, впервые появился во время гидравлических испытаний.
— Бригады ожидали завершения испытаний и заполнения системы, чтобы точно локализовать повреждение, — сказал представитель теплоснабжающей организации.
Глава города дал четкие указания: ресурсоснабжающим организациям — ускорить работы и увеличить число бригад, обеспечить оперативное оповещение жителей о причинах отключения и сроках восстановления, а заместителю по ЖКХ Станиславу Марченко и районным руководителям — взять ситуацию на особый контроль.
— Вопрос скорейшего восстановления горячего водоснабжения для меня сейчас — самый важный. Каждый житель в каждом многоквартирном доме должен знать, когда у него будет горячая вода, — подчеркнул глава.
Добавим, в рамках второго этапа гидравлических испытаний в городе уже выявлено и устранено более 350 дефектов теплосетей. На ликвидации аварий задействованы 27 бригад, работающих в круглосуточном режиме.