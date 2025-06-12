Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячая вода — приоритет номер один: Глава Ростова проконтролировал ход аварийных работ 12 июня

Александр Скрябин проверил восстановление теплоснабжения в Левенцовке 12 июня.

Как создавалась новая Россия
Источник: администрация Ростова

В четверг, 12 июня, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин посетил аварийный участок теплосети на улице Еременко, где из-за повреждения магистрали без горячей воды остаются 20 многоквартирных домов.

На месте градоначальник заслушал доклад руководителя «Теплокоммунэнерго» Дениса Подгайнова, который пояснил, что дефект на трубопроводе, эксплуатируемом с 2008 года, впервые появился во время гидравлических испытаний.

— Бригады ожидали завершения испытаний и заполнения системы, чтобы точно локализовать повреждение, — сказал представитель теплоснабжающей организации.

Глава города дал четкие указания: ресурсоснабжающим организациям — ускорить работы и увеличить число бригад, обеспечить оперативное оповещение жителей о причинах отключения и сроках восстановления, а заместителю по ЖКХ Станиславу Марченко и районным руководителям — взять ситуацию на особый контроль.

— Вопрос скорейшего восстановления горячего водоснабжения для меня сейчас — самый важный. Каждый житель в каждом многоквартирном доме должен знать, когда у него будет горячая вода, — подчеркнул глава.

Добавим, в рамках второго этапа гидравлических испытаний в городе уже выявлено и устранено более 350 дефектов теплосетей. На ликвидации аварий задействованы 27 бригад, работающих в круглосуточном режиме.