Путин назвал прорывом в биологии достижения ученого Никитина

Глава государства представил одного из самых молодых лауреатов государственной премии — Максима Никитина.
«Благодаря таланту и научной смелости он совершил настоящий прорыв в мире биологии — открыл ранее не известный механизм хранения информации в ДНК, что может стать ключом к познанию причин, а значит и к предотвращению сложнейших заболеваний», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что для развития страны одинаково важен вклад как ученых, так и мыслителей, подвижников, творцов, которые раскрывают культурную самобытность, сберегают историческую память, идентичность и ценностный суверенитет.