Путин назвал прорывом в биологии достижения ученого Никитина

«Благодаря таланту и научной смелости он совершил настоящий прорыв в мире биологии — открыл ранее не известный механизм хранения информации в ДНК, что может стать ключом к познанию причин, а значит и к предотвращению сложнейших заболеваний», — отметил Путин.