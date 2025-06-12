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Путин назвал прорывом в биологии достижения ученого Никитина

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил лауреатов государственных премий России. Торжественная церемония прошла в Кремле.

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Источник: РИА "Новости"

Глава государства представил одного из самых молодых лауреатов государственной премии — Максима Никитина.

«Благодаря таланту и научной смелости он совершил настоящий прорыв в мире биологии — открыл ранее не известный механизм хранения информации в ДНК, что может стать ключом к познанию причин, а значит и к предотвращению сложнейших заболеваний», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что для развития страны одинаково важен вклад как ученых, так и мыслителей, подвижников, творцов, которые раскрывают культурную самобытность, сберегают историческую память, идентичность и ценностный суверенитет.