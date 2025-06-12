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Путин заявил участникам СВО, что они с самого первого дня в его команде

Путин: мы все одна команда с участниками спецоперации с самого первого ее дня.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение Героя России, командира бригады Тимура Курилкина заявил, что «мы все одна команда».

Глава государства в День России встречается с участниками программы «Время героев» в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.

«Вы с первого дня участия в СВО в моей команде, мы все одна команда», — сказал Путин в ходе встречи.