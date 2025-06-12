Путин рассказал, как появилось название программы «Время героев»

«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день, да и завтрашний день, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу “Время героев”, — сказал Путин на встрече с участниками программы “Время героев”.