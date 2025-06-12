МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как появилось название программы «Время героев».
«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день, да и завтрашний день, был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу “Время героев”, — сказал Путин на встрече с участниками программы “Время героев”.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием «Время героев» президент объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.