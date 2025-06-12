Археологи спасли маму-утку с утятами в Красноярске

Специалисты помогли воссоединиться утиному семейству и переселили в безопасное место.
На территории Суриков-центра археологи провели операцию по спасению утиной семьи.
В ходе своих исследований специалисты наткнулись на гнездо утки, в котором она вывела десять утят. Малыши, решив прогуляться, случайно упали в раскоп, а их мама, испугавшись, улетела на территорию музея-усадьбы. Археологи аккуратно собрали всех утят в коробку и отнесли их обратно к матери. Утка услышала писк малышей и побежала навстречу к ним.
Однако оставаться рядом с раскопками было небезопасно для утят, так как на усадьбе обитает кот. Поэтому было принято решение переместить семью к более безопасному месту, ближе к воде, в район Качи. Мама-утка сильно волновалась за своих птенцов и следовала за спасителями, порой теряясь из виду, но в итоге все завершилось благополучно.
В этой операции по спасению утиного семейства принимала участие съемочная группа программы «Утро на Енисее». Видео воссоединения мамы-утки с пернатыми малышами появилось в телеграмм канале ГрадВестник.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярском крае введен режим ЧС после аварии теплохода с разливом топлива в Енисей.