Археологи спасли маму-утку с утятами в Красноярске

Однако оставаться рядом с раскопками было небезопасно для утят, так как на усадьбе обитает кот. Поэтому было принято решение переместить семью к более безопасному месту, ближе к воде, в район Качи. Мама-утка сильно волновалась за своих птенцов и следовала за спасителями, порой теряясь из виду, но в итоге все завершилось благополучно.