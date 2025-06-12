Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ

«Я буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: вы женаты? Он говорит: нет. Я говорю: надо жениться. Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Вот встреча сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием», — сказал Путин.