Путин рассказал о бойце, исполнившем его личный приказ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в День России встретится с участником СВО, который женился по его совету.
Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев».
«Я буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. Я в разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: вы женаты? Он говорит: нет. Я говорю: надо жениться. Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Вот встреча сегодня и с ним, и с его избранницей. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием», — сказал Путин.