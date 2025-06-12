В День России Чернышенко посетил «Новый Херсонес» в Севастополе

Зампредседателя правительства России стал почетным гостем ряда торжественных мероприятий, проходящих в «Новом Херсонесе» в рамках программы празднования Дня России. Одним из них стало открытие обновленной экспозиции Музея Крыма и Новороссии, перед которым состоялся парад флагов. Копии российских полотен, существовавших с XIV века до нынешнего времени, под звуки оркестра Черноморского флота пронесли кадеты Нахимовского училища.
«Безусловно, это очень важное событие для дальнейшего развития духовно-просветительского центра “Новый Херсонес”, который здесь с таким успехом реализуется. Мы видим интерес непрекращающийся ко всем этим экспозициям и этой красоте — более полумиллиона человек посетили (комплекс — ред.). И я уверен, что после открытия обновленной экспозиции количество еще увеличится», — сказал вице-премьер.
Чернышенко подчеркнул, что именно в Севастополе произошло самое главное для России событие — Крещение Руси, «которое предопределило будущее государственности нашей страны и объединение славянских народов, разрозненных тогда».
«Память — это, наверное, самое главное, что мы должны хранить. И, как говорит наш президент, уважая нашу память, мы должны быть устремлены в будущее, учась на уроках нашей истории», — добавил он.
С открытием обновленной экспозиции Музея Крыма и Новороссии каждый зал здесь стал своеобразным разделом «живого» учебника истории благодаря использованию передовых технологий. Гости могут посмотреть в музее документальные фильмы, сгенерированные искусственным интеллектом, а также посетить исторические реконструкции и мультимедийные образы, созданные на основе достоверной информации из архивов.
Кроме открытия экспозиции Музея Крыма и Новороссии в рамках празднования Дня России в «Новом Херсонесе» пройдет театрализованное шествие «Таврический вояж», выступления ведущих коллективов в рамках «Большого фестиваля искусств в Херсонесе», эксклюзивная программа в «Точке Опоры» и различные мероприятия для гостей, в том числе мастер-классы.
Ранее в Севастополе в День России развернули государственный флаг на мысе Хрустальном возле отреставрированного памятника Солдату и Матросу, рядом со строящимся по поручению президента РФ культурным комплексом. Мероприятие прошло при участии губернатора и сотен студентов и школьников города, которые развернули флаг размером 20 на 30 метров.