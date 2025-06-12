В День России Чернышенко посетил «Новый Херсонес» в Севастополе

«Безусловно, это очень важное событие для дальнейшего развития духовно-просветительского центра “Новый Херсонес”, который здесь с таким успехом реализуется. Мы видим интерес непрекращающийся ко всем этим экспозициям и этой красоте — более полумиллиона человек посетили (комплекс — ред.). И я уверен, что после открытия обновленной экспозиции количество еще увеличится», — сказал вице-премьер.