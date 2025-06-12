Более 30 Героев России стали участниками второго потока «Времени героев»

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Среди участников второго потока кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев» есть 72 кавалера ордена Мужества, а 31 человек удостоен звания Героя Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин в День России встречается с участниками программы «Время героев» в Кремле. Как отмечено в справочных материалах к этой встрече, на второй поток обучения по программе, стартовавший в этом году, были отобраны 85 участников: 80 мужчин и пять женщин.
«Из них 70 кадровых военных Минобороны России, пять добровольцев, восемь ветеранов СВО, два сотрудника Росгвардии. Все участники отмечены высокими государственными наградами: 31 человек удостоен звания Героя России, 72 являются кавалерами ордена Мужества (из которых награждены этим орденом дважды — 32 человека, трижды — 19 человек, четырежды — четыре человека), 37 участников отмечены медалью “За отвагу”, — указано в материалах, подготовленных ко встрече.
В справочных материалах отмечено, что обучение второго потока программы началось в июне.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием «Время героев» Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Образовательная программа рассчитана на два года.