Более 30 Героев России стали участниками второго потока «Времени героев»

Президент РФ Владимир Путин в День России встречается с участниками программы «Время героев» в Кремле. Как отмечено в справочных материалах к этой встрече, на второй поток обучения по программе, стартовавший в этом году, были отобраны 85 участников: 80 мужчин и пять женщин.