Остро, страшно и тревожно: пять факторов, которые усиливают потоотделение

Повышенное потоотделение — нормальная реакция организма на внешние раздражители, стресс и физическую активность. Но если оно возникает постоянно, независимо от окружающих факторов, и сопровождается сильным запахом, обязательно проконсультируйтесь с врачом — возможно, речь идет о нарушениях работы эндокринной или нервной системы. В этом случае только специалист может устранить проблему и нормализовать потоотделение.