«Лучшее подтверждение». Путин высказался об участниках «Времени героев»

«Я очень рад тому, что командиры такого уровня проходят весьма сложные испытания (программы “Время героев — ред.). Это говорит об изменении за последние годы качества кадрового состава Вооруженных сил Российской Федерации. Вы и практически все, кто здесь находится, лучшее тому подтверждение”, — сказал Путин на встрече с участниками программы “Время героев”.