Студенты Университета Решетнева подняли флаг России в Красноярске

Флаг находится рядом с легендарной ракетой и хорошо виден с городской магистрали на правом берегу.
На правобережье Красноярска, в исторический день для Университета Решетнева, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России. Флагшток высотой в 15 метров, сопоставимый с пятиэтажным зданием, стал новой достопримечательностью площади Котельникова, расположенной рядом с ракетой «Космос-3». Это событие стало важным моментом не только для студентов и преподавателей вуза, но и для всех красноярцев, добавив еще одну точку притяжения в городской панораме.
В церемонии приняли участие почетные гости, представители местной власти, партнеры университета, а также студенты, курсанты Военного учебного центра и ветераны.
Честь поднять флаг выпала выдающимся студентам: Роману Потылицыну, Дарье Плотниковой, Владиславу Саломатову и Елене Исаевой. Под звуки гимна страны и бурные аплодисменты собравшихся российский триколор взмыл в небо, символизируя единство и гордость нации.
С выбранной локации — на площади Котельникова рядом с легендарной ракетой «Космос-3» российский триколор виден издали с основной транспортной магистрали правобережья — проспекта им газеты «Красноярский рабочий». Как отметили участники церемонии, он станет еще одной достопримечательностью города.
Напомним, ранее сообщалось, что 12 июня в Красноярске на Николаевской сопке подняли государственный флаг России и вручили паспорта.