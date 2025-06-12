Студенты Университета Решетнева подняли флаг России в Красноярске

На правобережье Красноярска, в исторический день для Университета Решетнева, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России. Флагшток высотой в 15 метров, сопоставимый с пятиэтажным зданием, стал новой достопримечательностью площади Котельникова, расположенной рядом с ракетой «Космос-3». Это событие стало важным моментом не только для студентов и преподавателей вуза, но и для всех красноярцев, добавив еще одну точку притяжения в городской панораме.