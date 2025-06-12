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РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения

РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения после DDoS-атаки.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщила компания.

Ранее компания сообщала, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, в течение дня были возможны перебои, но кассы на станциях и вокзалах работают штатно.

«Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании ещё могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», — говорится в Telegram-канале РЖД.