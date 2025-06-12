Нутрициолог рассказала о пользе пищевой соли для психики и пищеварения

Соль не только улучшает вкус пищи, но и может положительно влиять на эмоциональное состояние, сообщила нутрициолог Наталья Фарисеева в разговоре с NEWS.ru. Как оказалось, этот продукт способен снижать проявления депрессии, а также регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом.
— Соль стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, что способствует нормальному пищеварению, а ее умеренное потребление помогает поддерживать баланс глюкозы, уменьшая потребность в инсулине, — пояснила специалист.
Однако эксперт предупредила, что избыток соли вредит здоровью. Рекомендуемая суточная норма не должна превышать шесть граммов. Лучше минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием соли — колбас, чипсов, кетчупа и майонеза. В качестве альтернативы можно использовать лимонный сок, чеснок или перец, а также выбирать соль с пониженным содержанием натрия.