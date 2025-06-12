Нутрициолог рассказала о пользе пищевой соли для психики и пищеварения

Соль не только улучшает вкус пищи, но и может положительно влиять на эмоциональное состояние, сообщила нутрициолог Наталья Фарисеева в разговоре с NEWS.ru. Как оказалось, этот продукт способен снижать проявления депрессии, а также регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом.