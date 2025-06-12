Путин уверен, что участники «Времени героев» не подведут на госслужбе

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники программы «Время героев» не подведут на гражданской службе.
Герой России Нурсултан Муссагалеев, обращаясь к президенту, заявил, что участники СВО не подвели верховного главнокомандующего на поле боя, и не подведут его на государственной гражданской службе.
«Я уверен, что так и будет. Именно из этого исходил: что люди, которые собой рискуют, своим здоровьем, принимают определенные решения по защите интересов родины. Они сложившиеся люди… которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах», — сказал Путин во время встречи с участниками программы «Время героев».
Муссагалеев также поблагодарил главу государства за эту программу, которая дала много знаний, компетенций и коммуникаций в различных сферах. «Она нас объединила, сделала нас одной большой семьей, одной командой, которая плечом к плечу готова выполнить любую поставленную задачу», — добавил офицер.