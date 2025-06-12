Путин уверен, что участники «Времени героев» не подведут на госслужбе

«Я уверен, что так и будет. Именно из этого исходил: что люди, которые собой рискуют, своим здоровьем, принимают определенные решения по защите интересов родины. Они сложившиеся люди… которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах», — сказал Путин во время встречи с участниками программы «Время героев».