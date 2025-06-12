Путин: информирование о программе «Время героев» должно быть более широким

«То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа (как — ред.) “Время героев” — это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем», — сказал глава государства на встрече с участниками программы «Время героев», обращаясь к Герою РФ, командиру роты Андрею Еремину.