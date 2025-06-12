Путин: информирование о программе «Время героев» должно быть более широким

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Информирование о программе «Время героев» должно быть более широким, считает президент РФ Владимир Путин.
«То, что вы только на параде узнали, что существует такая программа (как — ред.) “Время героев” — это точно недоработка, потому что информирование должно быть более широким и основательным. Мы об этом подумаем», — сказал глава государства на встрече с участниками программы «Время героев», обращаясь к Герою РФ, командиру роты Андрею Еремину.
Еремин рассказал, что он — участник второго потока программы «Время героев». Президент, в свою очередь, поинтересовался, какие у военнослужащего ожидания от программы. Еремин отметил, что программа — очень масштабная.
«С первых занятий ожидания были меньше, чем то, что происходит в реальности», — сказал Герой РФ.
Президент пожелал военнослужащему удачи, отметив, что для достижения успеха необходимо напрягаться.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием «Время героев» Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».