Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин

«Очень многие люди, не столкнувшись с каким-то вызовом, и не оценивают своего потенциала, а, столкнувшись, не только проходят через определенные испытания, но и, оказавшись на определенном уровне компетенций, развивают эти компетенции дальше», — сказал президент в ходе встречи с участниками программы «Время героев».