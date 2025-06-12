Люди развивают свои компетенции, столкнувшись с вызовом, заявил Путин

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Многие люди, столкнувшись с каким-либо вызовом, не только проходят через испытания, но и развивают свои компетенции, считает президент России Владимир Путин.
«Очень многие люди, не столкнувшись с каким-то вызовом, и не оценивают своего потенциала, а, столкнувшись, не только проходят через определенные испытания, но и, оказавшись на определенном уровне компетенций, развивают эти компетенции дальше», — сказал президент в ходе встречи с участниками программы «Время героев».
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием «Время героев» Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».