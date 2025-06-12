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Пять районов Самарской области отмечают 90-летний юбилей в День России

Безенчукский, Исаклинский, Пестравский, Хворостянский и Шенталинский районы Самарской области празднуют день рождения в День России.

Как создавалась новая Россия

Безенчукский, Исаклинский, Пестравский, Хворостянский и Шенталинский районы Самарской области празднуют день рождения в День России.

12 июня пять муниципальных районов Самарской области отмечают 90-летие со дня основания. В праздничный список вошли:

БезенчукскийИсаклинскийПестравскийХворостянскийШенталинский районы.

Губернатор Вячеслав Федорищев также поздравил жителей районов с двойным праздником, отметив их вклад в развитие региона. Эти территории сочетают богатое историческое наследие, живописную природу и трудолюбивых людей, которые развивают свои малые родины.

«90 лет — это только начало большого пути. Уверен, впереди вас ждёт ещё много ярких достижений и славных страниц истории», — говорится в поздравлении главы региона.

Торжественные мероприятия по случаю юбилеев проходят в эти дни во всех пяти районах. Жителей ждут концерты, ярмарки и праздничные гуляния, приуроченные одновременно ко Дню России и юбилеям муниципальных образований.

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