МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участницу программы «Время героев» с замужеством.
Участница программы, начальник отделения — врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты Ираида Демина рассказала президенту, что во время службы в Вооруженных силах встретила своего избранника, тоже военнослужащего, и вышла замуж.
«Мы вас поздравляем с этим событием в вашей жизни», — сказал Путин.
Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев».