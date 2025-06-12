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Путин поздравил участницу программы «Время героев» с замужеством

Путин поздравил участницу программы «Время героев» Демину с замужеством.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участницу программы «Время героев» с замужеством.

Участница программы, начальник отделения — врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты Ираида Демина рассказала президенту, что во время службы в Вооруженных силах встретила своего избранника, тоже военнослужащего, и вышла замуж.

«Мы вас поздравляем с этим событием в вашей жизни», — сказал Путин.

Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев».