Участница «Времени героев» прочитала Путину стихотворение о России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Начальник отделения, врач отделения анестезиологии реанимации медицинской роты, участница программы «Время героев» Ираида Демина прочитала президенту РФ Владимиру Путину свое стихотворение, посвященное России.
День России отмечается 12 июня.
«В такой праздничный день — День России — разрешите, пожалуйста, прочитать свое стихотворение, которое посвящено России», — сказала она на встрече президента России с участниками программы «Время героев».
Путин одобрил желание Деминой.
«Пожалуйста», — сказал он.
В строках стихотворения Демина отмечает удивительную силу и красоту России.
«Россия, оставайся навечно душой молодой. Ты бессмертна в веках и народах. Родная страна, восхищаюсь тобой, будь стойкой державой на земле и на водах», — прозвучало в стихотворении.