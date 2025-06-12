Путин раскрыл, какая работа самая сложная

Глава государства в День России встречается с участниками программы «Время героев» в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.