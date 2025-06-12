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Путин раскрыл, какая работа самая сложная

Путин назвал работу с детьми самой сложной и ответственной.

Как создавалась новая Россия

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Работа с детьми является самой сложной и ответственной, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в День России встречается с участниками программы «Время героев» в Кремле. Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. А в июне 2025 года стартовало обучение второго потока, на который были отобраны 85 человек. Образовательная программа и для первого, и для второго потоков рассчитана на два года.

«Это, наверное, самая сложная и самая ответственная работа — работа с детьми», — сказал Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

Глава государства добавил, что именно в детстве закладываются определенные ценностные ориентиры, с которыми человек идет по жизни и живет с этим, создает определенную ауру и атмосферу, «заряжает этими ценностями других».