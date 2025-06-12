Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов участнику программы «Время героев» гвардии майору Денису Диденко, который работает в его администрации.
Диденко рассказал главе государства, что в феврале 2025 года он был назначен на должность главного советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
«Поскольку вы работаете в администрации президента Российской Федерации, я искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи, это и мои тоже», — сказал Путин.
Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев».