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Путин пожелал успехов герою СВО, который работает в его администрации

Путин пожелал успехов герою СВО Диденко, который работает в его администрации.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов участнику программы «Время героев» гвардии майору Денису Диденко, который работает в его администрации.

Диденко рассказал главе государства, что в феврале 2025 года он был назначен на должность главного советника управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

«Поскольку вы работаете в администрации президента Российской Федерации, я искренне желаю вам успехов. Поскольку ваши успехи, это и мои тоже», — сказал Путин.

Путин в четверг провел встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев».