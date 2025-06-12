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17 воронежских школьников удалили с ОГЭ за шпаргалки, телефон и калькулятор

Апелляции по результатам экзаменов начнутся с 16 июня.

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В Воронежской области 17 девятиклассников были удалены с основного государственного экзамена (ОГЭ) за нарушение правил. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

11 школьников были уличены в использовании шпаргалок, как на бумажном носителе, так и в виде записей на руках. Еще пятеро принесли на экзамен мобильные телефоны, что также является нарушением. Один ученик был удален за использование калькулятора на экзамене по математике.

В министерстве образования отметили, что количество выпускников, удаленных с единого государственного экзамена (ЕГЭ), осталось прежним — четверо. Причины нарушений те же: телефоны, смарт-часы и шпаргалки.

Апелляции по результатам экзаменов начнутся с 16 июня. В министерстве образования подчеркнули, что апелляции не подаются на содержание контрольно-измерительных материалов.