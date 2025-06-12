17 воронежских школьников удалили с ОГЭ за шпаргалки, телефон и калькулятор

В Воронежской области 17 девятиклассников были удалены с основного государственного экзамена (ОГЭ) за нарушение правил. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
11 школьников были уличены в использовании шпаргалок, как на бумажном носителе, так и в виде записей на руках. Еще пятеро принесли на экзамен мобильные телефоны, что также является нарушением. Один ученик был удален за использование калькулятора на экзамене по математике.
В министерстве образования отметили, что количество выпускников, удаленных с единого государственного экзамена (ЕГЭ), осталось прежним — четверо. Причины нарушений те же: телефоны, смарт-часы и шпаргалки.
Апелляции по результатам экзаменов начнутся с 16 июня. В министерстве образования подчеркнули, что апелляции не подаются на содержание контрольно-измерительных материалов.