В Анапе водолазы почти 8 тысяч раз спустились для очистки дна от мазута

По словам заместителя начальника пресс-службы Виктора Зимина, всего было совершено более 7,9 тыс. спусков водолазов. За время работ собрано и поднято на поверхность 9,6 тыс. мешков с отходами общим весом около 483 т. Для размыва донных отложений и извлечения мазута применяют компрессорные станции и восемь эжекторных установок, которые собрали свыше 600 т мазута.