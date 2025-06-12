В Москве завершился XI Книжный фестиваль «Красная площадь»

«Я автор некапризный и понимаю, что книга и фильм — это совершенно разные вещи, — отметил Евгений Водолазкин. — Всегда хорошо отношусь к постановкам в театре или в кино. Но в театре у меня счастливая жизнь, а с кино, к сожалению, нет. У меня почти каждый год покупали права на экранизацию и потом исчезали, так было раз семь или восемь. Я чемпион по неснятым фильмам. Я, наверное, значусь в Книге рекордов Гиннеса как чемпион по опционам. Что удивительно — если у театрального режиссера не получается, он обычно звонит, извиняется. Тут ни разу почти, по-моему, никто не позвонил. У меня была пресс-конференция по неснятым фильмам, я дал ей название “Они никогда не прощаются”.