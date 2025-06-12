Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру Ищенко

«Летом 2022 года я с подразделением находился в обороне на правом берегу Днепра. Я был командиром взвода. Мой командир роты — Ищенко Алексей Вячеславович с позывным “Хирург”. Мы были два офицера в одном подразделении. Противник пошел в наступление танковым батальоном и двумя пехотными батальонами на наши позиции. В этот день в радиостанцию никто не посмел ничего сказать, кроме командира роты моего», — рассказал президенту Пивоваров.